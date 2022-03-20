В Саратове завели уголовное дело на мужчину, похитивших двух 11-летних мальчиков

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовные дела в отношении 48-летнего мужчины, который подозревается в похищении двух 11-летних мальчиков и иных действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба ведомства.

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По информации следователей, днём 18 марта мужчина схватил на улице двух детей и затащил их в заброшенный дом. Мужчина натравил на пленников свою собаку, наносил им телесные повреждения.

Кроме того, злоумышленник подозревается в совершении в отношении детей иных действий сексуального характера.

Одному из мальчиков удалось сбежать и позвать на помощь людей из гаражного кооператива. Мужчины освободили второго ребёнка и задержали злоумышленника до приезда правоохранителей.