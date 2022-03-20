1.1 C
Рязань
Воскресенье, 20 марта, 2022

В Саратове завели уголовное дело на мужчину, похитивших двух 11-летних мальчиков

spot_img
На главнуюНовости мира

В Саратове завели уголовное дело на мужчину, похитивших двух 11-летних мальчиков

Александр Ильин

Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовные дела в отношении 48-летнего мужчины, который подозревается в похищении двух 11-летних мальчиков и иных действиях сексуального характера, сообщает пресс-служба ведомства. 

- Реклама -

По информации следователей, днём 18 марта мужчина схватил на улице двух детей и затащил их в заброшенный дом. Мужчина натравил на пленников свою собаку, наносил им телесные повреждения. 

Кроме того, злоумышленник подозревается в совершении в отношении детей иных действий сексуального характера.

Одному из мальчиков удалось сбежать и позвать на помощь людей из гаражного кооператива. Мужчины освободили второго ребёнка и задержали злоумышленника до приезда правоохранителей. 

«В настоящее время следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия. Следственным органом будет дана юридическая оценка условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей», — говорится в сообщении следкома. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ баре на востоке Москвы застрелили мужчину
Комментарии для сайта Cackle
spot_img