В Саратове уволили учителя, обвинив в пропаганде нацизма перед 9 Мая

Учителя-психолога поселка Тепличный Веру Башкову уволили, обвинив в пропаганде нацизма перед 9 Мая, заявил изданию « Взгляд » ее муж, ветеран боевых действий Владимир Башков.

По его словам, преподаватель поставила спектакль по повести Валентина Катаева «Сын полка». Поводом для обвинения стала сцена, в которой фашистская переводчица допрашивает мальчика-сироту Ваню Солнцева. На ее рукаве заметили свастику.

«Повесть» Сын полка» — классика советской литературы, дважды экранизированная, а ее автор получил Сталинскую премию. Обвинять педагога в пропаганде нацизма из-за инсценировки — абсурд», — пояснил Башков.

Он утверждает, что глава департамента Гагаринского района по социальной сфере Лариса Сорокина вызвала его жену на ковер, отчитала в грубой форме, потребовала снять с груди Георгиевскую ленточку со словами «понацепили» и заставила уволиться.

Башков указал, что законодательство разрешает изображение нацистской символики в случаях, когда оно формирует негативное отношение к фашизму.

Мужчина добавил, что супруга бывала в горячих точках, а их сын сейчас служит в ВС России. Он потребовал разобраться в случившемся.