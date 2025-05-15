В Саратове уволили учителя, обвинив в пропаганде нацизма перед 9 Мая

Учителя-психолога поселка Тепличный Веру Башкову уволили, обвинив в пропаганде нацизма перед 9 Мая, заявил изданию «Взгляд» ее муж, ветеран боевых действий Владимир Башков.
По его словам, преподаватель поставила спектакль по повести Валентина Катаева «Сын полка». Поводом для обвинения стала сцена, в которой фашистская переводчица допрашивает мальчика-сироту Ваню Солнцева. На ее рукаве заметили свастику.
Он утверждает, что глава департамента Гагаринского района по социальной сфере Лариса Сорокина вызвала его жену на ковер, отчитала в грубой форме, потребовала снять с груди Георгиевскую ленточку со словами «понацепили» и заставила уволиться.
Башков указал, что законодательство разрешает изображение нацистской символики в случаях, когда оно формирует негативное отношение к фашизму.
Мужчина добавил, что супруга бывала в горячих точках, а их сын сейчас служит в ВС России. Он потребовал разобраться в случившемся.
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