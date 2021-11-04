В Саратове произошёл крупный пожар в здании бывшей гостиницы XIX века

В Саратове на на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова произошёл крупный пожар в неэксплуатируемом четырехэтажном здании XIX века, в котором прежде находилась гостиница «Россия». Об этом сообщают РИА Новости.

На месте происшествия работали 110 человек и 19 единиц основной и специальной пожарной техники. Пожар на площади 1700 квадратных метров удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Уточняется, что возгорание началось в чердачном помещении. Причины случившегося выясняются.

Как передаёт источник, тушение пожара осложняло то, что здание аварийное — лестницы внутри разобраны, аварийные выходы заварены.