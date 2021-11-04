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Четверг, 4 ноября, 2021
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В Саратове произошёл крупный пожар в здании бывшей гостиницы XIX века

Александр Ильин

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В Саратове на на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова произошёл крупный пожар в неэксплуатируемом четырехэтажном здании XIX века, в котором прежде находилась гостиница «Россия». Об этом сообщают РИА Новости.

На месте происшествия работали 110 человек и 19 единиц основной и специальной пожарной техники. Пожар на площади 1700 квадратных метров удалось ликвидировать, пострадавших нет. 

Уточняется, что возгорание началось в чердачном помещении. Причины случившегося выясняются. 

Как передаёт источник, тушение пожара осложняло то, что здание аварийное — лестницы внутри разобраны, аварийные выходы заварены.

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