В Саратове педофил натравил на детей собаку и заставил терпеть насилие

Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего саратовца, который домогался детей, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел вечером 18 марта недалеко от дома по улице Батавина. Как стало известно, незнакомец заманил детей в помещение заброшенной дачи.

После этого злоумышленник натравливал на мальчиков свою собаку. Там он раздел их до трусов и трогал за интимные места. Задержанный не имеет постоянного места жительства, ранее он был судим за убийство и кражи.

Дети попали в больницу с телесными повреждениями в виде ссадин и ран, в том числе от укусов животного.