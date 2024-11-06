В Сараях случился пожар в жилом доме

В Сараях загорелся жилой дом вместе с гаражом и надворной постройкой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Пожар произошел ночью 6 ноября на улице Привокзальной. Сообщение о нем поступило в 3:00, а уже через минуту две пожарные машины и шестеро пожарных выехали на вызов.

Отмечается, что когда огнеборцы прибыли, дом был полностью охвачен пламенем, рухнула крыша. Спасти его, к сожалению, не удалось. Тем не менее, пожарные смогли отстоять соседний дом (на нем только оплавился сайдинг).

Известно, что сгоревший дом был газифицирован и электрифицирован. Сотрудники надзорной деятельности устанавливают причины пожара и ущерб.