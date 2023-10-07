Суббота, 7 октября, 2023
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В Сараях планируют за 5,2 млн рублей благоустроить площадь Ленина

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Изображение от ededchechine на Freepik

Площадь Ленина в Сараях планируют благоустраивать. На первый этап благоустройства выделяют 5,2 млн рублей, соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Перед потенциальным подрядчиком стоит задача выполнить демонтажные работы, обустроить покрытие и освещение, высадить газоны, посадить кустарники и деревья. Также на обновлённой площади Ленина должны появиться скамейки, урны, фонари и ограждение.

Начальная стоимость контракта составляет 5 260 331 руб. Ремонт нужно завершить до 1 декабря 2023 года.

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