Суббота, 13 января, 2024
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В Сараевском районе установили карантин из-за больной бешенством кошки

7info7
Image by wirestock on Freepik
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В Сараевском районе установили карантин по бешенству, сообщает районная ветеринарная станция. Причиной этому сталатстала бездомная кошка, прибившаяся к одному из домов в деревгн Боголюбовка Напольновского сельского поселения.

Владельцы подкармливали животное на улице. На новогодние праздники к ним приехала дочь из Москвы, впустила кошку в дом, покормила её. А при попытке отправить животное на улицу, кошка укусила женщину.

После этого владельцы ликвидировали животное и сообщили о произошедшем дежурному врачу Сараевской ветстанции. Женщине было рекомендовано обратиться в больницу для вакцинации против бешенства. Труп кошки был направлен в лабораторию для исключения заболевания бешенством. Результат оказался положительным.

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