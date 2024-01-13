В Сараевском районе установили карантин из-за больной бешенством кошки

В Сараевском районе установили карантин по бешенству, сообщает районная ветеринарная станция. Причиной этому сталатстала бездомная кошка, прибившаяся к одному из домов в деревгн Боголюбовка Напольновского сельского поселения.

Владельцы подкармливали животное на улице. На новогодние праздники к ним приехала дочь из Москвы, впустила кошку в дом, покормила её. А при попытке отправить животное на улицу, кошка укусила женщину.

После этого владельцы ликвидировали животное и сообщили о произошедшем дежурному врачу Сараевской ветстанции. Женщине было рекомендовано обратиться в больницу для вакцинации против бешенства. Труп кошки был направлен в лабораторию для исключения заболевания бешенством. Результат оказался положительным.