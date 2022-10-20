В Сараевском районе рецидивист украл кроликов у местной жительницы

В Сараевском районе Рязанской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, похитившего у жительницы райцентра кроликов. Подробности приводит издательство «Пресса».

Утром 18 октября в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже с её двора кроликов.

Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли подозреваемого, он дал признательные показания. Ранее мужчину уже не раз судили за кражи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о краже.

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