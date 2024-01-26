В Сараевском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу Островка – Белоречье

В этом году в Сараевском районе в нормативное состояние приведут автодорогу регионального значения Островка – Белоречье. Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога имеет высокую социальную значимость, так как является единственным асфальтированным подъездом к селу Белоречье, ведет к сельскому дому культуры и по ней пролегает школьный маршрут.

Протяженность дороги составляет 6 км. Специалисты подрядной организации приведут ее к нормативу на всем протяжении. На объекте планируется капитальный ремонт с заменой слоев дорожной одежды и обустройством проезжей части.

В настоящее время подрядчик разрабатывает проектную документацию. К работам приступит с наступлением благоприятных погодных условий. Завершить капитальный ремонт дороги планируется этой осенью.

Напомним, в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Сараевском районе отремонтировали железобетонные мосты через реки Пожва и Грязная, а также установили светофор с адаптивным управлением на пересечении автодорог Сараи – Кутловы Борки – граница района и обход рабочего поселка Сараи. В целом за время реализации дорожного нацпроекта в нормативное состояние привели почти 22 км автодорог регионального значения, проходящих по территории Сараевского района.