В Сараевском районе начался капитальный ремонт моста через реку Пожву. Ремонт дороги, которая связывает два района Рязанской области, планируют завершить в октябре.

На ремонтируемом участке дороги уже полностью разобрали мостовое полотно, рабочие проводят демонтаж плиты пролетных строений. В ближайшее время начнется ремонт береговых и промежуточных опор.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году в Сараевском районе также завершится ремонт моста через реку Грязная на участке автодороги Сапожок – Сараи – Борец – Шацк.