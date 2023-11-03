В Сараевском районе мать девяти детей ограничили в родительских правах

Сараевский суд Рязанской области ограничил 29-летнюю жительницу района в родительских правах в отношении девяти детей. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Женщина состоит на профилактическом учете в КДН и ЗП и уже неоднократно привлекалась к административной ответственности. Однако, несмотря ни на что, мать продолжает вести асоциальный образ жизни и не занимается воспитанием детей.

Отмечается, что семеро старших детей еще в прошлом году отдали в социально-реабилитационный центр. Все пособия и пенсии – более 100 тысяч рублей в месяц – женщина расходует на свои нужды, а не тратит на детей.

Кроме ограничения в родительских правах суд взыскал с жительницы Сараевского района алименты в размере 50 % от всех видов дохода.