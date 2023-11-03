Пятница, 3 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Сараевском районе мать девяти детей ограничили в родительских правах

7info 2
Фото: Pxhere

Сараевский суд Рязанской области ограничил 29-летнюю жительницу района в родительских правах в отношении девяти детей. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Женщина состоит на профилактическом учете в КДН и ЗП и уже неоднократно привлекалась к административной ответственности. Однако, несмотря ни на что, мать продолжает вести асоциальный образ жизни и не занимается воспитанием детей.

Отмечается, что семеро старших детей еще в прошлом году отдали в социально-реабилитационный центр. Все пособия и пенсии – более 100 тысяч рублей в месяц – женщина расходует на свои нужды, а не тратит на детей.

Кроме ограничения в родительских правах суд взыскал с жительницы Сараевского района алименты в размере 50 % от всех видов дохода.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах