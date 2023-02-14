Вторник, 14 февраля, 2023
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В Сараевском районе ампутировали ступни мужчине, попавшему в больницу с обморожением

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Врачи Сараевской районной больницы Рязанской области ампутировали ступни мужчине, поступившему с обморожением 8 января. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса». 

По словам главврача клиники Павла Шейдорова, хирурги делали всё возможное, но начался процесс омертвления тканей. Чтобы спасти человека, сделали операцию.

Сейчас состояние 40-летнего мужчины стабильное, он идёт на поправку.  Пациент — житель Воскресенска Московской области, временно проживает в Сараях.

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