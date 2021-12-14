В Сапожковском районе задержан ещё один чиновник

Вечером понедельника, 13 декабря, сотрудники Следственного комитета задержали в Сапожке Юрия Ерохина. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает «Новая газета Рязань».

Ерохин работает юрисконсультом в администрации Сапожковского района. По данным издания, чиновника задержали прямо на рабочем месте.

Ранее Ерохин был учредителем ликвидированное сейчас управляющей компании «Сапожок». Предприятие руководил задержанный вчера Николай Касперович.

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«Новая газета» пишет, что ООО «УК Сапожок» выиграло два тендера на 30 миллионов рублей.

Ранее стало известно об обыске в доме Касперовича.