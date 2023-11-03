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В Сапожковском районе пьяный водитель на легковушке влетел в КАМАЗ

7info7

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности ДТП в Сапожковском районе с участием пьяного водителя.

Авария произошла 2 ноября примерно в 10.29 в селе Морозовы Борки на улице Центральной. 50-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Форд Фокус», по предварительной информации, совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ с полуприцепом под управлением 51-летнего жителя Сапожковского района.

В результате экипаж «Форда» получил травмы. Пострадавшим потребовалась помощь.

— По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, — говорится в сообщении.

В Сапожковском районе пьяный водитель на легковушке влетел в КАМАЗ
В Сапожковском районе пьяный водитель на легковушке влетел в КАМАЗ

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