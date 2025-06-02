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Власть и политика

В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю

Анастасия Мериакри

Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О поездке глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Вместе с главой администрации Алексеем Кирилловым обсудили основные проблемные точки.

«Вижу прогресс, ситуация в районе меняется к лучшему. Есть планы на несколько лет вперёд. Обсудили развитие экономики, социальной инфраструктуры и коммуникаций, а также текущие проблемы. Например, в районной больнице протекает крыша, а комплексный ремонт запланирован на 2027 год. Поручил выделить средства из резервного фонда, кровлю отремонтируем в этом году», — отметил Павел Малков.

Губернатор рассказал, что через два года планируется обновить всю больницу.

Больше всего вопросов вызвали дороги. Ситуацию постепенно обещают исправить.

Глава области осмотрел строящуюся дорогу в селе Михей. В этом году строится новая дорога по проекту «Комплексное развитие сельских территорий».

«Сапожковский краеведческий музей основал ветеран Великой Отечественной войны Иван Андреевич Кузнецов. В 2022 году сюда закупили оборудование по нацпроекту «Культура». Хороший музей, сделан с душой, но есть куда развиваться. В пример привёл замечательный Шиловский краеведческий музей. Предложил руководству музея и главе района съездить к коллегам и перенять опыт», — пишет Павел Малков.

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Посетили храм святого Николая Чудотворца. Первые упоминания о нём приходятся на XVII век. Это самый первый в Сапожке храм, тогда он был деревянным. После революции и до 1992 года здание принадлежало РАЙПО. Потом удалось вернуть его верующим, в полном запустении. Сейчас храм восстанавливают. В прошлом году возвели колокольню. Здание церкви признано памятником архитектуры регионального значения.

В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.
В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О обсудили основные проблемы.

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