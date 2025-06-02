В Сапожковской районной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю

Павел Малков вместе с сенатором Сергеем Аноприенко посетили Сапожковский район. О поездке глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
Вместе с главой администрации Алексеем Кирилловым обсудили основные проблемные точки.
Губернатор рассказал, что через два года планируется обновить всю больницу.
Больше всего вопросов вызвали дороги. Ситуацию постепенно обещают исправить.
Глава области осмотрел строящуюся дорогу в селе Михей. В этом году строится новая дорога по проекту «Комплексное развитие сельских территорий».
Швейная фабрика «Роба» производит функциональную одежду для работы и повседневной жизни. На фабрике работает более 100 человек.
Посетили храм святого Николая Чудотворца. Первые упоминания о нём приходятся на XVII век. Это самый первый в Сапожке храм, тогда он был деревянным. После революции и до 1992 года здание принадлежало РАЙПО. Потом удалось вернуть его верующим, в полном запустении. Сейчас храм восстанавливают. В прошлом году возвели колокольню. Здание церкви признано памятником архитектуры регионального значения.
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