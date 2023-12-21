Четверг, 21 декабря, 2023
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В Санкт-Петербурге ребёнок умер, отравившись грудным молоком матери

7info
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В Санкт-Петербурге ребёнок умер, отравившись грудным молоком матери, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, девочка скончалась в конце сентября. Ночью отец малышки заметил, что она не дышит. Родители вызвали скорую, пациентку госпитализировали, но спасти не сумели.

Медики поставили предположительный диагноз — синдром внезапной детской смерти. Позднее эксперты нашли в организме младенца следы метадона.

По мнению экспертов, наркотик мог попасть в организм девочки через грудное молоко, сообщает «База». Семья состоит на учёте, как неблагополучная.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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