Четверг, 25 января, 2024
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В Санкт-Петербурге ребенок попал в реанимацию, выпив средство для мытья посуды

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вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
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В Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпил средство для мытья посуды и попал в реанимацию. Сейчас малыш находится в тяжелом состоянии.

Врач-терапевт Анастасия Курова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, чем опасна бытовая химия для детей и к каким последствиям может привести ее небезопасное хранение.

По словам врача, пробовать любые бытовые химические средства может быть опасно для жизни:

Это приводит к химическим ожогам ротовой полости, пищевода и в 20% случаев — желудка и кишечника. Также химическое воздействие может быть настолько сильным, что возникнет интоксикация и смерть.

Кроме ожога, химическое воздействие на пищевод может в будущем стать причиной онкологических заболеваний, гастрита, язв и перитонита.

Что же будет с родителями ребенка, допустившими такую ситуацию, ответила адвокат Елена Гурьева. По ее словам, они понесут ответственность по статье 125 УК РФ — «Оставление в опасности». Взрослым грозит до 80 тысяч рублей штрафа или до года лишения свободы.

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