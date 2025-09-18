Четверг, 18 сентября, 2025
В Санкт-Петербурге предотвращен теракт

Алексей Самохин
Фото: freepik.com

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность агентурной сети украинских спецслужб в Санкт-Петербурге, которая готовила взрыв автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. Задержаны три гражданина России 1993, 1994 и 2006 годов рождения. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Детали операции

По данным ФСБ, агенты действовали по указанию куратора из украинской террористической организации, которая курируется Главным управлением разведки Минобороны Украины. Задержаны две молодые женщины и юноша.

Двое из задержанных вели наблюдение за руководителем предприятия и проводили разведку. Через тайник, оборудованный на одном из городских кладбищ, они передали самодельное взрывное устройство исполнителю.

Исполнитель, забрав взрывчатку, переоделся в женскую одежду и, под видом пожилой женщины, направился к месту преступления. Он был задержан в момент, когда минировал автомобиль.

Признательные показания и уголовное дело

В ходе допросов задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с противником через мессенджер Telegram.

Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанные заключены под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные действия с целью дополнительной квалификации их действий по статьям «Участие в террористическом сообществе», «Участие в деятельности террористической организации» и «Государственная измена». По совокупности этих обвинений им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

