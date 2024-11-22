В Санкт-Петербурге полиция обезвредила мужчину с боевой гранатой в кафе

Сотрудники патрульно-постовой службы Санкт-Петербурга предотвратили возможный взрыв в кафе, обезвредив мужчину с боевой гранатой. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение об угрозе поступило в полицию Фрунзенского района — звонивший заявил, что у него в руках находится граната Ф-1 с сорванной чекой.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы — старший сержант Георгий Исаков и прапорщик Михаил Смирнов. Полицейские оперативно эвакуировали посетителей кафе, а затем, отвлекая внимание злоумышленника, смогли зафиксировать его руку с гранатой. Ситуацию разрешил подоспевший командир отдельного батальона подполковник Александр Пихоцкий, которому удалось убедить мужчину передать опасный предмет. Граната была помещена под специальное защитное устройство, после чего взрывотехники подтвердили ее боеспособность.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Граната направлена на экспертизу, результаты которой станут основанием для возбуждения дела по статье 222 УК РФ за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Задержанный оказался 43-летним местным жителем, проживающим в том же доме, где находится кафе. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.