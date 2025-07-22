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Новости России

В Самаре задержали главаря самой жестокой банды 90-х Кузнецова

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Изображение от wirestock на Freepik

Лидер самой жестокой банды девяностых в Самаре 53-летний Виталий Кузнецов вновь оказался за решеткой, пишет «КП».

По словам собеседника издания, фигуранта задержали в апреле за выращивание марихуаны.

«Кузнецов вышел на свободу еще в 2012 году. И затаился почти на 13 лет», — говорится в публикации.

Он был главарем банды «шубников». В середине 90-х она орудовала в Самарской области. На ее счету не менее десяти убийств с особой жестокостью и ряд разбойных нападений. Злоумышленники отбирали у жертв деньги и шубы.

При этом сам Кузнецов был сотрудником отдела по предупреждению и раскрытию краж автотранспорта регионального ГУВД. В 2000-м его приговорили к 15 годам лишения свободы.

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