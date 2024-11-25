Понедельник, 25 ноября, 2024
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В Самаре полицейского заподозрили в изнасиловании дочери, она покончила с собой

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Сотрудника транспортной полиции в Самаре заподозрили в изнасиловании дочери, пишет РИА Новости.

По данным агентства, подозреваемый является замглавы Средневолжского линейного УМВД России на транспорте.

Его дочь попыталась свести счеты с жизнью 11 ноября. Девочку госпитализировали, но 20 ноября она умерла.

Изначально основной была версия, что подростка затравили в школе. Однако оказалось, что в деле замешан ее отец, его арестовали.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и доведении до самоубийства.

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