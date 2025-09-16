Вторник, 16 сентября, 2025
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ 

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ и Black Box Production объявили о начале съёмок сатирической комедии «Новости» (16+) с Викторией Разумовской, Софьей Каштановой, Владимиром Курцебой, Кариной Зверевой и др. Одного из персонажей – звезду новостного эфира – играет знаменитый ведущий и шоумен Владимир Маркони. Первый блок съёмок проходит в Самаре – городе, который задает стиль комедии. В кадре можно будет увидеть набережную Волги, парки и фактурные дворы Самары. Режиссёр – Аскар Бисембин («Папины дочки. Новые», «Два холма»), всего запланировано 13 эпизодов. 

Провинциальная девушка Аня по воле случая и своей наивности переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала её не ждёт.  Чтобы отстоять своё право быть здесь, Аня раскрывает коррупционные заговоры, ищет спонсоров и покупает коллегам кофе. Сможет ли Аня стать звездой новостей в большом городе или вернётся в свою деревню снимать сюжеты о Дне Крапивы? 

История будет рассказана в формате мокьюментари, а съёмочная команда создаст у зрителей ощущение, что все происходит здесь и сейчас. Первый блок натурных съёмок проходит в Самаре — при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области, который помогает команде проекта с логистикой площадок и организацией процесса. 

Константин Маньковский, генеральный продюсер Black Box Production: «Главная идея нашего сериала очень проста — мир новостей небольшого города. В отличие от столичных или федеральных выпусков, местные новости живут по другим законам: они забавные и неожиданные в своей провинциальности, где-то наивные, где-то абсурдные, а где-то смешные, но всегда по-домашнему уютные. Стилистика мокьюментари позволяет провести параллель с репортажной съёмкой и сделать этот мир ближе и правдивее для зрителя. Надеюсь, у нас получится и развлечь, и показать аудитории ТНТ интересный, смешной проект». 

Павел Сарычев, продюсер: «Мы выбрали Самару, потому что это прекрасный город на Волге — архитектурно очень разнообразный, где современные набережные и широкие проспекты соседствуют со старыми тихими улочками купеческих кварталов. Здесь может произойти практически любая история, в том числе и та, что мы рассказываем в нашем сериале. Еще один важный момент, в Самаре уже не первый год выстраиваются грамотные отношения с киноиндустрией, и региональная кинокомиссия серьёзно помогает нам в организации съёмок. Здесь мы снимаем практически всю натурную часть, а дальше переедем на интерьерные объекты в Москве и Подмосковье».

Виктория Разумовская, актриса: «Меня сразу зацепил сценарий — в нём есть живые персонажи и смешные, и трогательные одновременно. Моя героиня — журналистка, которая пытается выжить в редакции, где царят свои правила и интриги. Играть в жанре мокьюментари необычно: тут важно не только “отыгрывать роль”, но и сохранять ощущение настоящего момента, как будто ты действительно в кадре репортажа». 

Владимир Маркони, актёр и шоумен: «Я уже сталкивался с сатирой на новости в своей карьере в пародийном шоу Реутов ТВ. И сейчас для меня это как возвращение с одной стороны в знакомую, но при этом совершенно новую атмосферу. В “Новостях” всё доведено до абсурда — и это очень похоже на то, что мы иногда видим в реальных эфирах. И при этом у нас очень яркие и смешные линии в сериях. Мой персонаж — звезда эфира, которая свято верит, что без неё город и вся область просто не узнает, когда выйдет солнце. Мне нравится, что сериал весело высмеивает стереотипы о телевидении, а я в процессе могу ещё и слегка посмеяться над собой, но в основном над другими».

