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Среда, 18 мая, 2022

В Самаре мать привязала младенца к креслу и ушла в бар на три дня

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В Самаре мать привязала младенца к креслу и ушла в бар на три дня

В Самарском областном суде продолжается рассмотрения дела об убийстве восьмимесячного малыша, пишет КП.

Инцидент произошел в августе прошлого года в Крутых Ключах. По версии следствия, мать покормила детей и уложила их спать. Младшего сына она пристегнула в коляске, чтобы он не выпал из нее во время сна.

После этого женщина отдыхать в бар и вернулась домой только спустя три дня. В итоге младенец умер в страшных мучениях. Старший ребенок был истощен, но выжил.

«Какой бы срок не назначил мне суд, я готова. Главное мое наказание – это смерть моего сына», – заявила подсудимая.

На суде женщина призналась в своем непорядочном образе жизни. Гособвинение запросило для нее 13 лет и 2 месяца лишения свободы.

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