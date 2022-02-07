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Понедельник, 7 февраля, 2022

В Самаре избили полуголого мужчину в ТЦ «Аврора»

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В Самаре избили полуголого мужчину в ТЦ «Аврора»

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Накануне в торговом центре «Аврора» в Самаре произошел конфликт с участием полуголого мужчины.

Ролик опубликован в группе «Подслушано Самара» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, посетитель ТЦ подрался с двумя незнакомцами в масках. Вероятно, речь идет об охранниках.

Выяснилось, что пострадавший известен некоторым горожанам.

 «Неоднократно видел там. Вышел наверно недавно. Адаптируется к современному миру», – уточнил горожанин.

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По словам очевидцев, самарец бросался на людей, матерился и «размахивал гениталиями».

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