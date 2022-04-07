В Самаре горе-мать приковала годовалого сына к детскому креслу и ушла в запой

В Самарском областном суде идут слушания по делу об убийстве восьмимесячного ребенка, которого мать на несколько дней привязала к детскому креслу, пишет КП.

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Сообщается, что 26-летняя женщина проживала в микрорайоне Крутые Ключи в квартире вместе с двумя сыновьями. В августе прошлого года она заперла младшего из них дома и ушла в запой на четыре дня.

Мать вернулась в квартиру и обнаружила, что малыш умер. Он несколько дней не мог двигаться, не ел и умирал в мучениях. Его трехлетний брат был на волосок от смерти. Истощенного мальчика отдали на воспитание бабушке, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Собутыльник женщины пояснил, что познакомился с ней в одном из пивных баров. В тот вечер он вместе со своими знакомыми выпивали, а за соседний столик села та самая девушка.

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Ночью застолье продолжилось в квартире одного из мужчин. В итоге женщина сильно напилась и осталась там спать. Она находилась в гостях на протяжении нескольких дней.

Выяснилось, горе-мать не хотела заниматься воспитанием своих детей, а отца у них нет – в свидетельствах о рождении стоят прочерки.