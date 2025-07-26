В салате, выращенном в Рязанской области, обнаружили превышение пестицида. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В июле 2025 года при проведении контрольных мероприятий сотрудники Управления отобрали пробы овощной культуры — салата в одном из хозяйств Рязанской области. Отобранные образцы направили на лабораторные исследования в Тульский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты анализа показали превышение предельно допустимой концентрации действующего вещества тиаметоксама, входящего в состав ряда пестицидов.

Владельцу хозяйства выдано предостережение о нарушении действующего законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Информация об обнаружении пестицида направлена в адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области для рассмотрения и принятия мер.

Планируется проведение дополнительных проверок в отношении хозяйства, где были отобраны пробы, с целью установления причин выявленных нарушений.