Среда, 29 ноября, 2023
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В сахалинской красной икре обнаружены живые личинки

7info
Изображение от timolina на Freepik
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В результате лабораторных исследований у трех производителей красной икры на Сахалине в октябре были выявлены в продукции живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В рамках государственного задания „Мониторинг пищевой продукции на 2023 год“ специалистами управления у хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку рыбы и морепродуктов на территории Сахалинской области, были произведены отборы проб икры в ястыках (естественная рыбная оболочка) от рыбы лососевых пород. В результате лабораторных исследований в трех случаях были обнаружены живые личинки паразитов», — рассказали в службе.

Согласно материалам проверок, речь идет о компаниях «САХРЫБТОРГ», ООО «Сах Голд Фиш», ООО РПК «Брайда». При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что икра в ястыках является сырьем для изготовления готовой продукции и в продажу не поступает.

«В свободную реализацию поступает только готовый пищевой продукт, прошедший переработку и ветеринарно-санитарную экспертизу. Потребителям можно рекомендовать приобретать продукцию у проверенных производителей, которые несут ответственность за качество и безопасность сырья, соблюдение ветеринарных-санитарных норм на каждом этапе производства», — подчеркнули в службе.

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