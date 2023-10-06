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В Рыбновском районе женщина погибла на пожаре из-за непотушенного окурка

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Фото: СК Рязанской области

В Рыбновском районе женщина погибла во время пожара, который начался из-за непотушенного окурка.

В причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) обвиняется жительница Рыбновского района 1980 года рождения – дочь погибшей.

По данным следствия, 10 мая обвиняемая выбросила не потушенный окурок в сухую траву возле дома и пошла к соседям. В это время в доме начался пожар, в котором погибла ее мать, инвалид 1 группы, неспособная самостоятельно передвигаться.

Ранее дочка, злоупотребляющая алкоголем, неоднократно покидала жилище и оставляла мать на несколько дней одну. 

Уголовное дело в отношении женщины передано в суд, сообщает СК Рязанской области.

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