В Рыбновском районе женщина погибла на пожаре из-за непотушенного окурка

В Рыбновском районе женщина погибла во время пожара, который начался из-за непотушенного окурка.

В причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) обвиняется жительница Рыбновского района 1980 года рождения – дочь погибшей.

По данным следствия, 10 мая обвиняемая выбросила не потушенный окурок в сухую траву возле дома и пошла к соседям. В это время в доме начался пожар, в котором погибла ее мать, инвалид 1 группы, неспособная самостоятельно передвигаться.

Ранее дочка, злоупотребляющая алкоголем, неоднократно покидала жилище и оставляла мать на несколько дней одну.

Уголовное дело в отношении женщины передано в суд, сообщает СК Рязанской области.