В Рыбновском районе законсервировали усадьбу Корзинкиных

В селе Костино Рыбновского района провели противоаварийные и консервационные мероприятия на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьбе Корзинкиных (Никитинских)» XVIII–XIX веков. Об этом сообщает инспекция по охране ОКН Рязанской области.

В состав объекта входят здания «Главный дом» XIX века и «Богоявленская церковь» 1700 года. В усадьбе разобрали завалы, установили стропильные конструкции и покрытия, молниезащиту, провели зашивку оконных проемов.

Участниками приемки стали представители подрядной организации ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», представители авторского и технического надзора, а также сотрудники инспекции.

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Заказчиком мероприятий является Министерство культуры Российской Федерации. Комиссия приняла работы по консервации памятника.