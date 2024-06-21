Пятница, 21 июня, 2024

В Рыбновском районе задержали пьяного 18-летнего мотоциклиста

Автор: 7info

Опубликовано

В Рыбновском районе, в селе Пощупово, возле дома 1 по улице Московской, сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя мотоцикла «Минск». 18-летний молодой человек управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это можно было определить по характерному запаху алкоголя изо рта, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оказалось, что у водителя нет прав на управление мотоциклом. Ему предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. По результатам обследования было выявлено, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,440 мг/л, что превышает допустимую норму.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения при отсутствии или лишении права управления транспортными средствами.

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