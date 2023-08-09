В Рыбновском районе украли строительные леса

Сотрудники отдела МВД России по Рыбновскому району раскрыли кражу пяти секций строительных лесов, используемых для ремонта здания в селе Ходынино.

В полицию обратился руководитель строительной организации, которая проводит ремонтные работы одного из зданий в селе Ходынино. Мужчина сообщил, что с ремонтной площадки пропали пять секций строительных лесов. Вспомогательное сооружение было разобрано и хранилось как штабель металлических труб с креплением.

Оперативники уголовного розыска предположили, что злоумышленники попробуют реализовать трубы как металлолом. Полицейские объехали пункты приема вторсырья, расположенные в окрестностях, и обнаружили «следы» строительных лесов. Их сдали в утиль.

Сотрудники полиции выяснили, что к реализации и краже металлической конструкции причастны жители села Ходынино — проживающие совместно 59-летний мужчина и 42-летняя женщина. Полицейские разыскали и задержали злоумышленников.

По предварительной информации, 59-летний мужчина недавно увидел у ремонтируемого здания строительные леса и ждал, когда их разберут. Тогда металлические трубы будет несложно транспортировать. Заметив, что леса разобрали и складировали штабелем, злоумышленник ночью вместе с сожительницей вывез их к своему дому, а затем на тележке отвез в пункт приема вторсырья. Полученные деньги были потрачены на спиртное.

Следователь следственного подразделения отдела МВД России по Рыбновскому району возбудил в отношении злоумышленников уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.