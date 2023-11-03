В Рыбновском районе простились с рядовым Алексеем Кудиновым, погибшим на СВО

В Рыбновском районе простились с рядовым Алексеем Кудиновым, военнослужащим в/ч 91726. Он погиб в зоне СВО.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей, пишут «Рязанские ведомости».

Простится с воином пришли представители правительства Рязанской области, администрации Рыбновского района, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего. С

Соболезнования семье погибшего выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.