В Рыбновском районе простились с погибшим на СВО Павлом Коловым

В Рыбновском районе прошла церемония прощания с Павлом Коловым, который погиб на СВО.

Военный служил в части №71211, сообщает издательство «Пресса».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. Проститься с погибшим пришли представители регионального правительства, администрации Рыбновского района, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие.

Соболезнования семье военного выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.