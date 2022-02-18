В Рыбновском районе пенсионерка хранила дома пистолет и 400 патронов

В одном из населенных пунктов Рыбновского района Рязанской области в доме 65-летней местной жительницы незаконно хранились боевой пистолет и 400 патронов разных калибров, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Предварительно, оружие и боеприпасы принадлежали бывшему хозяину дома, который умер несколько лет назад. Пенсионерка о хранящимся в тайнике оружии ничего не знала.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Сейчас сотрудники полиции выясняют происхождение пистолета и патронов.