В Рыбновском районе обнаружили свалку рыбных останков

В понедельник, 26 июня, в Рыбновском районе сотрудники Россельхознадзора обнаружили свалку рыбных останков. Как сообщили в ведомстве, они были упакованы в 20 мешков.

Рыбные останки находились на землях сельхозназначения, что является грубым нарушением ветеринарных правил.

В Управлении Россельхознадзора также уточнили, что такая свалка может привести к распространению инфекционных заболеваний. Чтобы не допустить их распространения, сотрудники Рыбновской районной ветеринарной станции утилизировали отходы и дезинфицировали место свалки.