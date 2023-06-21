Среда, 21 июня, 2023
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В Рыбновском районе начались обходы с анкетированием по вопросам «Есенинской Руси»

Татьяна Проводина
Фото с сайта Rybnoe.net

В среду, 21 июня, в Рыбновском районе начались подомовые обходы. Жителям предлагают заполнить анкету по вопросу действующих на территории достопримечательного места «Есенинская Русь» запретов. Об этом сообщает группа Есенинская НеРусь ВКонтакте.

Запреты действуют в части Рыбновского и Рязанского районов. Сегодня проведут обход домов в населённых пунктов Чурилковского сельского поселения, 22 июня — Истобнинского, 23 июня — Вакинского, 24 июня — Кузьминского, 25 — Пощуповского.

На территории достопримечательного места действуют ограничения на строительство, – напоминает Rybnoe.net. Инициаторы объясняли это желанием сохранить Константиново и окрестности в первозданном виде. Но в зону действия запретов попали населённые пункты в десятках километров от родных мест поэта. Их жители жалуются, что не могут провести ремонт в домах, где жили ещё их бабушки.

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