В Рыбновском районе мужчина зарезал нового избранника жены

В Рыбновском районе 33-летний мужчина задержан за убийство. Подробности дела сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Тело местного жителя 1996 года рождения нашли в подъезде дома 1 августа. Причиной смерти стала колото-резанная рана шеи.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали. Выяснилось, что он из ревности нанес потерпевшему, который являлся новым избранником его жены, удар ножом в область шеи. От полученной раны пострадавший умер на месте.

Задержанный признался в убийстве, решается вопрос о помещении его под стражу. По уголовному делу назначены экспертизы, расследование продолжается.