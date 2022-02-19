В Рыбновском районе муж угрожал жене самодельным пистолетом

В селе Житово Рыбновского района Рязанской области полиция задержала 39-летнего местного жителя за хранение самодельного гладкоствольного пистолета, которым он угрожал своей супруге, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Правоохранители нашли кустарно изготовленное оружие на шкафу в доме подозреваемого. Экспертиза установила, что из него можно стрелять.

По предварительной информации, мужчина изготовил пистолет в 2021 году. Однажды, будучи пьяным, он поссорился с женой и пригрозил ей оружием. Позже, вероятно, испуганная женщина рассказала о ссоре кому-то из знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.