В Рыбновском районе «Хендай» врезался в опору ЛЭП

25 мая около 18:40 в селе Алешня Рыбновского района произошло ДТП с участием автомобиля «Хендай». Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель, житель района, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в опору линии электропередач. В аварии пострадали сам водитель и его 43-летний пассажир. Обоих с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.