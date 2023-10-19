В Рыбновском районе 19 октября отлавливают бродячих собак

В четверг, 19 октября, в городе Рыбное и Рыбновском районе Рязанской области специализированной организацией будет производится отлов собак без владельцев. Об этом сообщила районная администрация.

— Не выпускайте своих питомцев на самовыгул. Тем более, если собака не имеет ошейника и адресника, — обращается администрация к местным жителям.

По вопросам отлова безнадзорных животных, обитающих на территории г. Рыбное и Рыбновского района, необходимо обращаться:

В сообщество надзора за бездомными животными, оставив заявку в чате или как предложение новости.

Оставить заявку по телефону администрации: 849137 5-13-54 в будние дни с 9:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00).