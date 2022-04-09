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Суббота, 9 апреля, 2022

В Рыбном задержали двух 18-летних парней за кражу автоприцепа

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В Рыбном задержали двух 18-летних парней за кражу автоприцепа

Александр Ильин

В городе Рыбное Рязанской области полиция задержала двух 18-летних парней за кражу автоприцепа у 62-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Выяснилось, что прицеп «угонщики» тянули вручную. Молодых людей заметили на улице прохожие и рассказали полицейским об инциденте. 

Оперативники разыскали и задержали злоумышленников. Похищенный прицеп, который юноши успели продать случайному знакомому, изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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