В Рыбном задержали двух 18-летних парней за кражу автоприцепа

В городе Рыбное Рязанской области полиция задержала двух 18-летних парней за кражу автоприцепа у 62-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Выяснилось, что прицеп «угонщики» тянули вручную. Молодых людей заметили на улице прохожие и рассказали полицейским об инциденте.

Оперативники разыскали и задержали злоумышленников. Похищенный прицеп, который юноши успели продать случайному знакомому, изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.