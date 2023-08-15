Вторник, 15 августа, 2023
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В Рыбном УК неправомерно получила с жильцов около миллиона рублей

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В городе Рыбное после вмешательства Госжилинспекции Рязанской области управляющая компания отменила повышение платы за коммунальные услуги. Подробности сообщила страница Госжилинспекции ВКонтакте.

В адрес инспекции поступило обращение жителя многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рыбное, ул. Большая, д. 10а. В своем обращении он указал на повышение платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды в июле текущего года.

Инспекция проверила действия управляющей организации и выявила неправомерность повышения обозначенной платы.

В результате вмешательства инспекции ООО УК «Ваш дом» были сняты начисления по многоквартирным домам, находящимся в управлении на общую сумму 947 850 рублей 86 коп.

Перерасчет платы по многоквартирному дому, в котором проживает заявитель составил 60 810 рублей 51 коп.

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