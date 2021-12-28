В Рыбном стажёр ограбил рыбный магазин

Полицейские Рыбновского района задержали 26-летнего молодого человека, который подозревается в краже выручки из магазина рыбных изделий в райцентре, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

О похищении 8 400 рублей заявил 34-летний владелец торговой точки. Выяснилось, что в день преступления в магазине работал стажёр, которого наняли буквально накануне.

Получив описание работника и разослав ориентировки, полиция вскоре задержала злоумышленника. Он часто менял место жительства, планируя таким образом скрыться.

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По предварительной информации, все похищенные деньги парень успел потратить. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража).