В Рыбном сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя Mitsubishi Lancer

В понедельник, 25 октября, в городе Рыбное сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Информация о мужчине, который управляет автомобилем Mitsubishi Lancer в нетрезвом виде, поступила в полицию. Через некоторое время экипаж Росгвардии заметил машину на улице Спортивной.
Автомобиль остановили. У находившегося за рулём мужчины 1978 года рождения были все признаки опьянения. Водителя передали сотрудникам ГИБДД.
Ранее задержанный привлекался к ответственности за пьяную езду.