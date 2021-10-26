В Рыбном сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя Mitsubishi Lancer

В понедельник, 25 октября, в городе Рыбное сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Информация о мужчине, который управляет автомобилем Mitsubishi Lancer в нетрезвом виде, поступила в полицию. Через некоторое время экипаж Росгвардии заметил машину на улице Спортивной.

— Автомобиль передвигался по спутанной траектории и создавал аварийно-опасную ситуацию на дороге, — говорится в пресс-релизе.

Автомобиль остановили. У находившегося за рулём мужчины 1978 года рождения были все признаки опьянения. Водителя передали сотрудникам ГИБДД.

Ранее задержанный привлекался к ответственности за пьяную езду.