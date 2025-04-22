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Транспорт и дороги

В Рыбном отремонтировали светофор

Анастасия Мериакри

В ночь с 18 на 19 апреля 2025 года на участке от автодороги М-5 «Урал» — Рыбное-Константиново, на пересечении Малого шоссе и улицы Веселой произошло повреждение электрического кабеля негабаритным транспортным средством. Это привело к выходу из строя светофорного объекта, установленного в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты незамедлительно начали ремонтные работы. По временной схеме они осуществили фиксацию кабеля, который препятствовал движению транспорта, провели оценку состояния объекта, а также заказали все необходимые материалы для восстановления работоспособности светофора.

В настоящее время светофорный объект полностью восстановлен и работает в штатном режиме.

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