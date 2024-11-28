В Рыбном оштрафовали производителя молока за многочисленные нарушения

В Рыбном оштрафовали производителя молочной продукции за многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской области.

ИП многократно нарушил требования законодательства в части технического регулирования производства. Как итог – присутствовала угроза для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, аналогичные нарушения он совершил повторно.

На нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, направленный в суд для дальнейшего рассмотрения. 26 ноября суд признал ИП виновным, ему назначен штраф на сумму 50 тыс. рублей