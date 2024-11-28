Четверг, 28 ноября, 2024
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В Рыбном оштрафовали производителя молока за многочисленные нарушения

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Валерия Мединская
Изображение от jcomp на Freepik

В Рыбном оштрафовали производителя молочной продукции за многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской области.

ИП многократно нарушил требования законодательства в части технического регулирования производства. Как итог – присутствовала угроза для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, аналогичные нарушения он совершил повторно.

На нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ, направленный в суд для дальнейшего рассмотрения. 26 ноября суд признал ИП виновным, ему назначен штраф на сумму 50 тыс. рублей

– Исполнение предписания взято Управлением Россельхознадзора на контроль, – говорится в сообщении ведомства.

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