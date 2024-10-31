На главнуюНовости Рязани и области В Рыбном кто-то выбросил на помойку отрубленную голову коровы Дата публикации 31.10.2024 15:19 Валерия Мединская Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В Рыбном местные жители обнаружили на помойке голову коровы. Фото опубликованы в группе «Типичное Рыбное». Сообщается, что жуткая находка сделала на улице Свердлова. Отрубленная голова коровы лежит недалеко от баков. — А администрация едет мимо, видимо, с закрытыми глазами, — возмущается автор поста. ТЭГИРыбное Новости рубрики Новости Рязани и области По нацпроекту в 2024 году в Рязанской области уже отремонтировали более 66 км дорог На сегодняшний день работы завершены на 7 участках региональных дорог. Новости Рязани и области Количество фальшивых денег в Рязанской области снизилось почти на четверть С января по сентябрь 2024 года в банковской системе Рязанской области выявлено 69 поддельных денежных знаков. Новости Рязани и области Рязанский ансамбль получил гран-при конкурса-фестиваля «Свободный полёт» в Беларуси Образцовый ансамбль народной песни "Русские узоры" Дворца детского творчества вернулся из Минска с заслуженной наградой.