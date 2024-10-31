Четверг, 31 октября, 2024
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В Рыбном кто-то выбросил на помойку отрубленную голову коровы

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Валерия Мединская

В Рыбном местные жители обнаружили на помойке голову коровы. Фото опубликованы в группе «Типичное Рыбное».

Сообщается, что жуткая находка сделала на улице Свердлова. Отрубленная голова коровы лежит недалеко от баков.

— А администрация едет мимо, видимо, с закрытыми глазами, — возмущается автор поста.

В Рыбном кто-то выбросил на помойку отрубленную голову коровы
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