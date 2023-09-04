В Рыбном 40-летний мужчина угрожал убить знакомого ножом

40-летний житель Рыбновского района угрожал своему знакомому убийством ножом.

В полицию обратился 65-летний житель Рыбного и сообщил, что дома нетрезвый гость угрожает зарезать его ножом. Участковые, выехавшие на место потенциального преступления, задержали злоумышленника.

По предварительной информации, 40-летний житель Рыбновского района пришел в гости к пенсионеру. В какой-то момент хозяин дома собрался отдыхать и попросил гостя закончить застолье, но тот не хотел расходиться так быстро. Разгорелась ссора, в ходе которой нетрезвый мужчина взял нож и пригрозил зарезать пенсионера.

Испугавшись за свою жизнь, пожилой человек обратился за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального МВД.