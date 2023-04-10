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Понедельник, 10 апреля, 2023
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В Рыбинске пьяный водитель сбил насмерть двух детей на тротуаре

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Вечером в минувшее воскресенье пьяный водитель сбил насмерть двух детей на тротуаре на Волжской набережной, написал Про Город.

По предварительной информации, 29-летний мужчина за рулем иномарки Ford совершил наезд на двоюродных братьев 8 и 10 лет, после чего попытался скрыться с места аварии. Задержали его на перекрестке Лизы Чайкиной.

Все произошло на глазах у матери одного из мальчиков. У нее случилась истерика прямо на дороге. Один из детей погиб сразу, а второго реанимировали, но вскоре он тоже умер.

«Рассказали, что он несся так, что пыль столбом на дороге стояла, аж машина подпрыгивала, когда на детей наехал», – пояснил очевидец.

Возбуждено уголовное дело. Несколько лет назад водителя судили за кражу. За два года у него 12 штрафов за нарушение ПДД.

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