В Ряжске мужчина грозился убить собственную мать

Участковые полицейские предотвратили в Ряжске опасный конфликт, который разгорелся между матерью и сыном.
В полицию обратилась 57-летняя жительница Ряжска. Она сообщила, что дома сын угрожает ей убийством. Правоохранители немедленно выехали на место и утихомирили дебошира.
Выяснилось, что 33-летний мужчина в последнее время злоупотреблял алкоголем. Когда в очередной раз он принёс домой спиртное, мать упрекнула сына в нездоровом поведении. На просьбу приготовить ему закуску, женщина ответила отказом.
На дебошира завели уголовное дело. Теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.