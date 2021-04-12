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Понедельник, 12 апреля, 2021
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В Ряжске мужчина грозился убить собственную мать

7info7
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
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Участковые полицейские предотвратили в Ряжске опасный конфликт, который разгорелся между матерью и сыном.

В полицию обратилась 57-летняя жительница Ряжска. Она сообщила, что дома сын угрожает ей убийством. Правоохранители немедленно выехали на место и утихомирили дебошира.

Выяснилось, что 33-летний мужчина в последнее время злоупотреблял алкоголем. Когда в очередной раз он принёс домой спиртное, мать упрекнула сына в нездоровом поведении. На просьбу приготовить ему закуску, женщина ответила отказом.

Мужчина, который торопился начать употреблять спиртное, разозлился и, схватив металлическую ложку для обуви, пригрозил матери убийством. Испугавшись, женщина обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию, — говорится в сообщении.

На дебошира завели уголовное дело. Теперь ему грозит наказание  в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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